Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Großeinsatz der Feuerwehr in Brücken: Offenbar durch einen Defekt an den Öltanks der Firma Krupp lief am Wochenende Heizöl in den Habach. Noch immer ist eine Spezialfirma dabei, den Bach zu säubern. Die Folgen für die Umwelt sind noch nicht absehbar.

Als erstes am Unfallort waren am Samstagmittag Polizisten der Wache in Schönenberg-Kübelberg. Die Polizei wurde durch einen Zeugen auf den Ölunfall aufmerksam gemacht, erklärt