Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei eine Ölspur an der Einmündung der L355 zur K1 in Richtung Eichelscheider Hof gemeldet. Die Feuerwehr Waldmohr war im Einsatz und informierte auch die Straßenmeisterei Kusel. Die Ermittlungen zum Verursacher laufen. Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg bittet unter 06373 8220 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de um Hinweise.