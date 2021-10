In der Ölmühle in St. Julian haben Holzschädlinge viele Jahre ihr Unwesen getrieben. Jetzt geht’s ihnen an den Kragen.

Die Ortsgemeinde hat das Konker Unternehmen Bertram damit beauftragt. Bevor der für die verschiedenen Käferarten tödliche Phosphorwasserstoff in das Museum eingelassen wurde, haben Bertram-Mitarbeiter am Montagmorgen alle Fenster und Türen abgedichtet. Damit wird gewährleistet, dass das Gas nicht entweichen kann. Fünf Tage bleibt es in der Ölmühle und sorgt dafür, dass die Schädlinge abgetötet werden. Kosten: 17.000 Euro. Hinzu kommen noch einmal rund 9000 Euro für Malerarbeiten. 75 Prozent werden voraussichtlich über Fördergelder ausgeglichen.