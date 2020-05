Weil Öl an der Oberfläche des Glans trieb, mussten am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, die Feuerwehren in die Ulmeter Ortsmitte ausrücken. Sie stellten Ölsperren im Glan auf und nahmen das Öl mit Bindemittel – „so gut es möglich war“ – auf, wie die Feuerwehr berichtet. Demnach waren 29 Kräfte im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.