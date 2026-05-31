Ausgerechnet die Kirche beschließt die Auflösung eines Chors, der gern weitersingen möchte. Die offizielle Begründung für die Entscheidung überzeugt nicht.

Immer wieder müssen wir vermelden, dass sich Vereine auflösen, weil Mitglieder und Engagement fehlen. In Lauterecken bahnt sich indes ein umgekehrter Fall an: Dort wird der ökumenische Kirchenchor „von oben“ aufgelöst. Pfarreirat und Presbyterium haben einstimmig so beschlossen. In den Kirchen rund um Lauterecken gilt nach dem Heimatfest sogar ein Auftrittsverbot.

Was ist da los, fragt man sich. Die von der Pfarrei gelieferte Begründung, es müsse gespart werden, zieht nicht. Wurde der Vorschlag der Chorleiterin doch abgelehnt, den Chor auch ohne Honorar weiter zu führen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Auflösung noch andere Gründe hat. Geht es womöglich um Konkurrenzen zwischen verschiedenen Chören? Oder haben die Auftritte des Chors nicht immer allen gefallen? Durchaus legitim! Nur wäre dann doch ein fairer und ehrlicher Austausch darüber erwartet worden. Ebenso wäre im Hinblick auf Gesangsverstärkung oder Mitgliedersuche Unterstützung statt Auflösung angebracht gewesen.

Wie kommt solch eine Entscheidung wohl bei den Sängern an, von denen einige sicher schon viele Jahre und gerne dabei sind? Auf welche Weise wird hier versucht, eine vielfältig engagierte Musiklehrerin einfach so wegzuwischen? Und das ausgerechnet von der Kirche. Damit macht sie sich keine Freunde. Mit ihrer Entscheidung bekleckern die Christen in Lauterecken das Musikantenland darüber hinaus nicht gerade mit Ruhm.