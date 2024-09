Mit einem festlichen ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche Kusel und einem anschließenden Empfang in den Räumlichkeiten in der Remigiusbergstraße feierte die Ökumenische Sozialstation Kusel-Altenglan am Freitagnachmittag ihr 50-jähriges Bestehen. Sie leistet Arbeit in der Pflege und Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen. Den Gottesdienst leitete der evangelische Dekan Lars Stetzenbach. Musikalisch wurde die Feier vom Rammelsbacher Wackepickerchor unter der Leitung von Günther Veit begleitet.

Stefan Spitzer, Vorstandsvorsitzender der Sozialstation, blickte in seiner Ansprache auf die Gründung der Einrichtung zurück und schilderte deren Entwicklung über die vergangenen fünf Jahrzehnte. Besonders würdigte er die Arbeit seiner beiden Vorgänger, Baldur Melchior und Ralf Lehr.

Im Rahmen der Feierlichkeiten richteten auch Baldur Melchior, der Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr, Landrat Otto Rubly sowie Stadtbeigeordneter Ernst Ulrich Grußworte an die Anwesenden. Sie betonten die bedeutende Rolle der Sozialstation für die Region und lobten den engagierten Einsatz der Mitarbeitenden im Dienst am Menschen.