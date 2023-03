Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Malu Dreyer hat es am Dienstag gesagt: Die Freibäder sollen ab 2. Juni öffnen dürfen. Gut, dass die meisten Bäder im Kreis in den Startlöchern stehen. Trotz bisheriger Unsicherheit über Zeitpunkt und Auflagen für die Öffnung, liefen die Vorbereitungen. Nur in einem Dorf steht schon fest, dass das Bad zu bleibt.

Die Sonne hat uns am Wochenende verwöhnt und die Temperaturen in Richtung der 30-Grad-Marke klettern lassen. Da hat sich der ein oder andere schon nach dem ersten Sprung ins kühle