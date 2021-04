Aktuell werden auf der Isolierstation des Westpfalz-Klinikums am Standort Kusel drei Corona-Patienten behandelt, auf der Intensivstation einer. In Kaiserslautern sind es 19 Corona-Patienten auf der Isolierstation und 15 auf der Intensivstation. Neun von ihnen geht es so schlecht, dass sie invasiv beamtet werden müssen. Rockenhausen meldet zehn Patienten auf der Isolierstation und drei auf der Intensivstation (zwei invasiv). Im Westpfalz-Klinikum sind konzernweit 83 erwachsenentaugliche Intensivbetten in Betrieb. Davon sind aktuell sieben frei. Darüber hinaus stünden Intensivbetten für Kinder zur Verfügung und eine Notfallreserve, die innerhalb von wenigen Tagen für die Versorgung verfügbar gemacht werden könne, teilt die Klinik mit. Um sich gegenseitig auszuhelfen, könne es in der Allianz der koordinierenden Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz auch zu Verlegungen kommen. Christian Mönch, Ärztlicher Direktor des Westpfalz-Klinikums für alle Standorte, lässt schriftlich mitteilen, „die Lage sei (noch) nicht angespannt“. Die aufgenommenen Patienten seien tendenziell jünger als bei der ersten und zweiten Welle.