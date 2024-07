Sieben Frauen und drei Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren haben vom Verein „Ärzte für die Westpfalz“ ihre Stipendienurkunden für ein Medizinstudium an der Universität Pécs in Ungarn erhalten. Wie der Verein mitteilte, wurden die Urkunden beim Sommerfest übergeben. Die Stipendiaten stammen aus dem Kreis Kusel, dem Kreis Bad Dürkheim, dem Kreis Bad Kreuznach, dem Donnersbergkreis, der Stadt Kaiserslautern, aus dem Kreis Karlsruhe, dem Kreis Südwestpfalz und dem Kreis Südliche Weinstraße.

Rainer Guth, Landrat des Donnersbergkreises und Vorsitzender des Vereins „Ärzte für die Westpfalz“, gratulierte den Stipendiaten und betonte, dass der Verein nicht zuletzt ein Beitrag zum innereuropäischen Austausch sei. Péter Than, Leiter des deutschsprachigen Medizinstudienganges der Universität Pécs, lobte die Zusammenarbeit ebenfalls. Es sei beachtlich, wie schnell sich die Initiative von der Idee zur Umsetzung und zur Entsendung der Studierenden entwickelt habe. Die zukünftigen Studierenden stimmte er auf eine arbeitsame, aber lohnende Zeit an der Universität Pécs ein.

„Ärzte für die Westpfalz“ bietet den Stipendiaten eine teilweise oder komplette Übernahme von Studiengebühren für ein deutschsprachiges Medizinstudium an der Universität Pécs in Ungarn, ergänzt durch eine persönliche Betreuung während des Studiums. Im Gegenzug verpflichten sich die Geförderten, klinische Praktika sowie das Praktische Jahr in einem Krankenhaus im Fördergebiet zu absolvieren und nach Abschluss des Studiums mindestens drei bis fünf Jahre in der Westpfalz oder im Landkreis Bad Kreuznach zu arbeiten.