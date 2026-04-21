Roswitha Kneisel hat sich beim Besuch des Kuseler Friedhofs geärgert. Wie die Rammelsbacherin berichtet, fließe dort seit Wochen kein Wasser mehr an den Wasserstellen. Bereits gegen Mitte März sei ihr das aufgefallen, als sie dort ein Familiengrab aufgesucht habe, um es zu pflegen. Auch auf Facebook hat eine Kuselerin in einer öffentlichen Gruppe die Frage in die Runde gestellt: Wann wird das Wasser wieder aufgedreht, damit die Blumen gegossen werden können?

Julian Hellriegel, Erster Beigeordneter und unter anderem zuständig für den Friedhof, teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass es sich nicht um ein flächendeckendes Problem handelt. Nur an vier Wasserstationen komme derzeit kein Wasser. Ursache sei ein seit dem Winter defekter Absperrschieber, der den Durchfluss einer Leitung regelt. Die Reparatur werde voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche erfolgen, sagt Hellriegel – bis dahin müssten Besucher gegebenenfalls auf nahegelegene Wasserstellen ausweichen.