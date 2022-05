Ein gelungener Auftakt, auf den vielleicht noch mehr Veranstaltungen folgen könnten: Das zweitägige Flintastic-Weekend im Kinett war für die Veranstalter ein voller Erfolg und ein erster Grundstein für das Thema Gender-Vielfalt in der Kuseler Provinz. Mit Workshops, Film und Musik gaben Bastian Drumm und Diana Ringelsiep den Flinta-Angehörigen eine laute Stimme.

Worum ging es an diesem Wochenende? Eigentlich um etwas ganz einfaches. Und doch so schweres: gesehen und gehört zu werden. Für Personen, die den Flinta-Gruppen angehören, ist es immer noch ein Kampf, von der Gesellschaft akzeptiert und respektiert zu werden. Doch wofür steht die Abkürzung „Flinta“? Das Wort steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle Menschen, Nicht-binäre Personen, Transgender und Agender. Menschen, die sich von der „patriarchalischen Gesellschaft“ in ihrer Sexualität und Identität unverstanden, nicht anerkannt und unterdrückt fühlen. Doch nicht an diesem Wochenende in Kusel. Hier waren alle willkommen, alle gleich und alle wurden gesehen und gehört. Und Letzteres darf man ruhig wörtlich nehmen.

Wunsch nach Sichtbarkeit

Während am ersten Tag rund 30 bis 40 Besucher da waren – es sollte „entspannt losgehen“, sagt Mit-Organisator Bastian Drumm, – wurden für den Workshop-lastigen Samstag deutlich mehr erwartet. Schließlich trumpften hier auch eine ganze Reihe von Bands auf, die das Thema Gender-Vielfalt leben. Gender-Aktivistin und Journalistin Diana Ringelsiep eröffnete das Wochenende und nahm auch selbst an den verschiedenen Programmpunkten teil. Zum Beispiel bei dem sehr speziellen „Schrei“-Workshop. Und der Titel war Programm.

Mehr als zehn Teilnehmende haben sich im „Kino“-Saal der Kinetts getroffen, um ihre Stimme zu finden und durch den gesamten Raum erklingen zu lassen. Angeleitet von Andrzej Profus wurden in verschiedenen Etappen die Stimmbänder trainiert – so wie es Musiker und Musikerinnen von Metal- und Punkbands oft tun. Andrzej Profus selbst schreit bereits seit 25 Jahren auf der Bühne, mit der Band Eat My Fear.

Auch bellen ist erlaubt

Und um auch anderen dabei zu helfen, ihre Stimmen zu finden und diese in die Welt hinauszuschreien, hat Profus den „Scream Your Heart Out“-Schrei-Workshop ins Leben gerufen. Und durch den wurden die Teilnehmenden im „False Chord Screaming“ gecoacht. Nach einen kurzen Warm-up liefen alle Teilnehmenden durch den Raum und gaben verzerrte Laute von sich. Für einen Außenstehenden sicher ein interessantes und – ja, zugegeben – auch lustiges Bild. Besonders, als die Bell-Übung vollzogen wurde und alle in verschiedenen Tonlagen durch den Raum bellten.

Bei der sogenannten Fahrrad-Übung sollten alle Teilnehmenden wie eine Wand zusammenstehen und sich vorstellen, das vor ihnen in weiter Ferne ein Fahrrad gestohlen wird. Mit einem lauten gemeinschaftlichen „Hey“ soll der imaginäre Dieb von seinem Tun abgehalten werden. Und plötzlich war die Gruppe nicht mehr ein zusammengewürfelter Haufen aus Fremden, sondern eine laute und starke Einheit.

„Ich finde es total cool, dass sich die Leute jedes Mal darauf einlassen, weil es ja schon irgendwie etwas ist, wo es Hemmschwellen gibt“, sagt Andrzej Profus. „Und ich bin jedes Mal begeistert, dass die Leute mitmachen und wie cool sie dabei klingen. Ich mag, dass sich alle als Gruppe fühlen und die Stärke dieser Gruppe hinaus brüllen.“ Viele frühere Workshop-Teilnehmer hätten Andrzej Profus auch geschrieben, dass sie sich durch den Workshop gestärkt für die Welt fühlten. Was er sich wünschen würde? „Dass die Leute eine Stimme finden, die sonst nicht gehört werden und denken, dass ihre Stimme nicht zählt.“

Auch Kontakte knüpfen

Und genau für diese Botschaft wurde das Wochenende konzipiert. Den beiden Veranstaltern ging es um weit mehr, als nur zwei Tage Spaß und Flinta-Musik auf die Beine zu stellen. „Es geht um neue Netzwerke, die entstehen konnten“, sagt Drumm. „Um Kontakte und um das Statement, das noch mehr in die Mitte der Gesellschaft soll. Wenn du tolle Gespräche hast mit tollen Menschen, dann ist es egal, ob 200 Menschen da sind oder nur 20.“

Und es spielte auch für die Bands keine Rolle, ob 200 oder 20 Menschen vor der Bühne standen. Sie lieferten alle eine spektakuläre Show, von der Würzburger Rapperin MC Ellenbogen bis zu den Grunge-Punk-Spielern von Riot Spears. „Wir wollen mit dem Wochenende ein bisschen auch einen Vorbild-Charakter schaffen, damit es auch andere in ihren Orten nachmachen. Es ist wichtig, diese Räume zu schaffen. Denn wir haben an diesem Wochenende gesehen, wie gut das allen tut und wie gut es angenommen wird“, sagt Diana Ringelsiep sichtbar glücklich. „Ich meine, wir sind gerade bellend durch einen Raum gelaufen! Und wir haben uns nicht geschämt dabei, so absurd das auch war. So viele Menschen haben hier Erfahrungen und dann auch noch Telefonnummern ausgetauscht. Es war gleich eine vertrauensvolle Atmosphäre. Darum geht es und ich bin total froh darüber.“