Der Ortsgemeinderat will die Attraktivität von Wahnwegen als Wohnort sowie die Lebensqualität seiner Bewohner in sozialer und kultureller Hinsicht steigern. Was steckt hinter der Aussage von Ortsbürgermeister René Morgenstern?

Deutlich wurde in der jüngsten Ratssitzung, dass sich insbesondere zwischen Schul-, Friedhofs- und Hauptstraße in den nächsten Jahren einiges tun wird. Im Zuge der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs durch den Landesbetrieb Mobilität will die Gemeinde den Gehweg Richtung Kindergarten und Friedhof ausbauen.

Damit der Ausbau und somit die Verbreiterung des Fußgängerweges realisiert werden kann, will die Gemeinde mehrere Grundstücke kaufen beziehungsweise dort stehende Gebäude abreißen lassen. Eine nun vom Rat beschlossene Satzung soll für dieses Gebiet die rechtlichen Voraussetzungen schaffen.

Neuer Antrag für Dorferneuerung

Um überhaupt aus dem Topf der Dorferneuung Fördergelder bekommen zu können, regte der erster Beigeordneter Lutz Stötzer an, schnellstmöglich einen Antrag zur Fortschreibung des Dorferneuerungsprogrammes zustellen. Weiter schlug er auf Empfehlung von Holger Flick vor, einen Bebauungsplan über das Gebiet zu legen. Flick ist der zuständige Mitarbeiter für Dorferneuerung bei der Kreisverwaltung.

Um die planerische Hoheit der Gemeinde vorab zu sichern, sollte das Gremium in seiner nächsten Sitzungen eine Veränderungssperre erlassen. Schlussendlich empfahl Stötzer, möglichst früh die Anwohner in Form von Bürgersprechstunden in das Projekt einzubinden.