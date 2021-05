Zuwachs für die Innenstadt: Khalil Shekho eröffnet am Montag gegenüber der Engel-Apotheke die „Änderungsschneiderei Anja“.

Shekho stammt aus Syrien und kam im Jahre 2015 nach Deutschland, wo er die ersten fünf Monate in Kusel lebte. Inzwischen wohnt der 38-Jährige mit Ehefrau und vier Kindern in Enkenbach. Nach seiner Tochter Anja hat er sein Geschäft benannt.

In seiner Heimatstadt Aleppo arbeitete er schon im Alter von acht Jahren in der Schneiderei seines Vaters mit. Von Beruf ist er nach eigenen Worten Modedesigner. Seinen Kunden bietet er die Reparatur oder Änderung von Kleidungsstücke aller Materialien an. Ist es eilig, sind die Arbeiten schon am nächsten Tag erledigt. Auf Wunsch schneidert er nach Maß auch alles von Anzügen bis zum Breitkleid. Shekho will zudem bei der Reparatur von Nähmaschinen behilflich sein.