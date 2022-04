Um für Verkehrsberuhigung zu sorgen, hatten Bürger bei der Dorfmoderation eine Änderung der Verkehrsführung im Ort angeregt. Dabei stellte sich auch die Frage: Wo kann rechts vor links eingeführt werden? Längst nicht überall, wie sich nun herausstellte.

Mittlerweile hat eine Begehung mit Vertretern der Verwaltung stattgefunden. Alle Straßen seien berücksichtigt worden, um zu entscheiden, ob und wo rechts vor links eine Option sei. In der Hauptstraße und der Wolfsteiner Straße sei dies nicht zu realisieren, berichtet Ortsbürgermeister Siegfried Berndt. Einzig im Zollstock, also im Neubaugebiet, und in der Bergstraße sei dies möglich. Bei der Dorfkonferenz im November war die Verkehrsberuhigung jedoch vor allem in der Hauptstraße und der Ortsdurchfahrt gewünscht worden. Berndt berichtete, dass auch einige Schilder in die Jahre gekommen seien und schlug vor, einen Plan auszuarbeiten und diesen eventuell noch einmal in die Dorfmoderation einzubringen, bevor eine Entscheidung gefällt wird.

Wann genau die ins Stocken geratene Dorfmoderation weitergeht, ist noch nicht klar. Roland Kettering vom Planungsbüro BBP Kaiserslautern, hatte Berndt kontaktiert und ihm mitgeteilt, dass es zu krankheitsbedingten Verzögerungen gekommen sei. Bald soll ein neuer Zeitplan entwickelt werden. „Es muss auch vorwärts gehen“, befindet Berndt.