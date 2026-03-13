Auf dem Wertstoffhof in Kindsbach landet jede Menge Abfall. Der Hof steht allen Bürgern offen, aber Anmeldung ist Pflicht. Außerdem gibt es Regeln – und besondere Funde.

Der Lastwagen, der einen großen, grauen Container geladen hat, kommt kaum aufs Gelände. Denn schon eine Viertelstunde bevor der Wertstoffhof in Kindsbach öffnet, stehen mehrere Bürger mit ihren vollgepackten Autos oder Anhängergespannen vor dem Tor und warten darauf, eingelassen zu werden. Punkt 13 Uhr ist es soweit. Michael Linder, seit fast 30 Jahren Fachkraft beim Abfallentsorger, der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), schließt mit den Worten „Wolle mer se roilosse?“ gut gelaunt auf.

Eingespieltes Team: Die Wertstoffhofleiterin Carmen Layes und Christian Westrich, einer ihrer Mitarbeiter, überprüfen, ob die Anfahrenden sich ordnungsgemäß angemeldet hatten. Foto: Pola Schlipf

Doch bevor die Kolonne aufs Areal rollen darf, kontrollieren Linder und sein Kollege Christian Westrich, beide in Knallorange gekleidet, ob diejenigen, die da vor dem Tor stehen, auch angemeldet sind. Zusätzliche Kosten fallen für die Bürger, die den kommunalen Wertstoffhof nutzen, in der Region zwar nicht an. „Der Besuch der Wertstoffhöfe in Kindsbach und im Kapiteltal ist bei uns inkludiert“, betont der Pressesprecher der ZAK, Dirk Leibfried, dass dies durchaus etwas Besonderes und nicht überall in Deutschland so sei. Seit der Coronazeit ist es jedoch Pflicht, seinen Besuch anzukündigen.

Anmeldung ist Muss

Digital lassen sich auf der Homepage der Kreisverwaltung Kaiserslautern oder in der Abfall-App des Landkreises Termine buchen. Pro Stunde sind in Kindsbach 16 Anmeldungen möglich. Was in der Pandemie aus Gründen des Gesundheitsschutzes eingeführt wurde, sei mittlerweile ein gutes Instrument, um die Besucherströme zu steuern, sagt Carmen Layes. Die gelernte Ver- und Entsorgerin, Fachrichtung Abfall, hat sich zur Meisterin ausbilden lassen und ist seit einem dreiviertel Jahr als Fachbereichsleiterin für Wertstoffhof und Annahmestelle für Problemabfälle die Chefin in Kindsbach. „Wenn wir aufmachen, ist immer viel los“, sagt sie und die Autoschlange gibt ihr recht. Aber danach entzerre sich die Anlieferung durch das Zeitmanagement. Außerdem „können wir so auch dafür sorgen, dass sich keine Bürger aus anderen Kreisen, die hier keine Müllgebühr zahlen, daruntermogeln. Das hat sich bewährt“, lobt sie das System.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Michael Linder schaut schon vor dem Einlass, ob die Bürger etwas geladen haben, was in Kindsbach nicht angenommen werden kann. Hier ist alles in Ordnung. Foto: Pola Schlipf

Auch Marcel Braun aus Steinwenden findet die Terminvergabe gut. „Dadurch ist hier alles noch besser organisiert“, freut sich der 33-Jährige, der gerade ein Haus renoviert und heute Europaletten, Holz und Bauschutt loswerden will. Einen Verbesserungsvorschlag hat er allerdings noch: Es sollten mehr Plätze pro Stunde buchbar sein, denn manchmal bekomme er drei Tage lang keinen Termin. Layes verweist hingegen auf die Erfahrungen, die sie und ihre Kollegen täglich sammeln und da hätten sich 16 Plätze pro Zeiteinheit als sinnvoll herausgestellt. Zum einen sollte natürlich jeder möglichst schnell einen Termin bekommen. Zum anderen müsse sie bedenken: Kommen zu viele gleichzeitig, wächst die Gefahr, dass trotz Termin längere Wartezeiten entstehen. Das solle genauso vermieden werden wie Rückstaus auf die Straße. Die zentrale Frage laute immer: Wie lange halten sich die Anlieferer auf dem Gelände auf? Wer nur Holzpaletten geladen hat, ist schnell wieder weg. Stapeln sich ganz unterschiedliche Müllfraktionen auf dem Hänger, dauert das Sortieren länger. Ein großes Problem sei, dass viele Leute ihre gebuchten Termine nicht mehr absagten, auch wenn sie nicht kommen könnten.

Pylone weist den Weg

Insgesamt wurde der Wertstoffhof im Kindsbacher Hirtenpfad im vergangenen Jahr 16.770 Mal von Nutzern angesteuert – 600 Mal davon übrigens von Stadtbürgern, denen er ebenfalls offensteht. Dass es die Annahmestelle westlich von Kaiserslautern seit der Jahrtausendwende gibt, „ist ein Segen für viele“, sagt Linder. Leibfried vom ZAK, das seit 2012 für den Betrieb verantwortlich ist, pflichtet ihm bei. Das größte Problem im Landkreis seien die Distanzen. Von einer Ecke zur anderen sei es schon weit. Für den Westlandkreis sei daher die Alternative zur Annahmestelle im Kapitaltal bei Mehlingen wichtig.

Die meisten, die etwas auf den Hof bringen, kennen sich dort schon aus. Auch an diesem sonnigen Nachmittag wissen fast alle, was sie wo abladen müssen. Ein Mann antwortet Linder auf die Frage „Wissen Sie, wo der Elektroschrott hinkommt?“ zum Beispiel „Ja, hinten rechts“ und liegt damit vollkommen richtig. Der Container für die Elektrogeräte ist übrigens besonders leicht zu finden: Auf ihm wird immer eine weiß-rote Pylone mit Kunstblumenschmuck platziert. Angeregt hat das Westrich. Das erleichtere das Wegweisen, sagt der gelernte Bäcker, der seit 2014 in Kindsbach Dienst tut und sich mittlerweile hervorragend im Abfallfach auskennt.

Kann weg: Davis Schmidt bringt einen Anhänger voll Sachen, die er nicht mehr behalten will. Michael Linder vom ZAK berät ihn, was er wo entsorgen muss. Foto: Pola Schlipf

Lösungswege aufzeigen

Die Ladung kontrollieren, Hinweise für die richtige Entsorgung geben, alles im Blick behalten, das sind die Aufgaben der zwei Mitarbeiter auf dem Kindsbacher Hof. Heute ist die Stimmung gut. Die Sonne scheint, Linder und Westrich haben wenig zu beanstanden. Einen Bürger, der zu viel Bauschutt geladen hat – 0,5 Kubikmeter pro Wertstoffart sind einmal im Monat maximal erlaubt –, müssen sie abweisen. Die Heliumgasflasche eines anderen können sie ebenfalls nicht annehmen, verweisen aber auf das Umweltmobil oder die Problemabfall-Annahmestelle im Kapiteltal. Auch die acht Konservendosen samt Füllung, die eine junge Frau mitgebracht hat, können nicht in Kindsbach entsorgt werden. „Die gehören in den Restmüll“, geben die Müllwerker ihr einen Tipp. Alternativ könnte der Inhalt auch in den Kompost und die Dose gegebenenfalls in den Gelben Sack wandern. „Wichtig ist, dass wir bei einer Ablehnung immer gleich Lösungswege aufzeigen und damit die Gemüter beruhigen“, sagt Layes, denn nicht jeder akzeptiere ein Nein, dann komme es zu Diskussionen. Detlef Krämer lobt derweil: „Ich finde das sehr zuvorkommend, wie man hier behandelt wird – vorausgesetzt man ist auch höflich und freundlich.“ Jeder bekomme geholfen, sagt der 71-jährige Landstuhler, der gerade eine Wohnung für seine Tochter renoviert. Nur beim Abladen dürften sie nicht mehr helfen, sagen Linder und Westrich, das sei arbeitsrechtlich nicht mehr zugelassen.

An diesem Tag ist das aber auch gar nicht nötig. Alle Anlieferer laden ganz routiniert ihre Fahrzeuge aus und werfen die Dinge, die sie mitgebracht haben, in die dafür vorgesehenen Behälter. Viele kommen zu zweit, Frauen sind klar in der Unterzahl. Nach und nach füllen sich so die Container mit alten Teppichen und Regalen, ausrangierten Wäscheständern und nicht mehr benötigten Holzlatten, mit Waschbecken und abgerissenen Tapeten.

Kein Müll: Der Elektroschrott, der abgegeben wird, kann wiederverwertet werden. Foto: Pola Schlipf

Frühzeitig ausmisten

Über dem Bauschuttcontainer hat sich eine feine Staubwolke gebildet, ein Mann fegt dahinter seinen leeren Hänger aus. Währenddessen stellt Petra Pfeffer einen gusseisernen Topf zum Eisenschrott. Sie und ihr Mann fahren regelmäßig einmal im Monat auf den Wertstoffhof und schöpfen damit das Recht jedes Bürgers, der im Kreis wohnt, aus, alle vier Wochen etwas abzuliefern. Das gelte übrigens auch für die hier lebenden Amerikaner, sagt Layes, die weiß, dass ihre Mitarbeiter durchaus häufiger auch auf Englisch Auskunft geben müssen. Allzu viel haben die Pfeffers diesmal allerdings nicht dabei. „Wir entrümpeln nur schon mal ein bisschen unser Haus, damit die Kinder das später nicht alles machen müssen“, sagt die 67-Jährige aus Miesenbach mit einem Lachen.

Nach einer Frühjahrsaufräumaktion sieht auch die Hängerladung von Davis Schmidt aus. Der 26 Jahre alte Steinwendener hat mit Dachpappe und Hasendraht, einem alten Grill und einer gelben Plastikgießkanne sowie einem verrosteten Kronleuchter einen bunt gemischten Haufen, den er loswerden möchte.

Wertstoffmenge steigt leicht an

3900 Tonnen Wertstoffe kamen im vergangenen Jahr in Kindsbach laut Kreisverwaltung zusammen. Die mineralischen Abfälle, wie zum Beispiel Steine, Beton, Fliesen oder Keramikgeschirr, fielen dabei im wahrsten Sinne des Wortes am meisten ins Gewicht. Sehr viel leichter, dafür aber deutlich voluminöser seien Kunststoffe und Kartonagen. Das wiederum spiele deshalb eine Rolle, weil sich der Bedarf an Containertransporten primär am Volumen der Abfälle orientiere. „Sind die Container gefüllt, müssen sie getauscht werden, was jedes Mal zusätzliche Transportkosten verursacht“, heißt es aus der Verwaltung, die im Jahr 2025 335.000 Euro für den Betrieb des Kindsbacher Hofes ausgegeben hat. Insgesamt steige die Menge, die angeliefert werde, über fünf Jahre betrachtet leicht, aber stetig an. Am deutlichsten zeige sich das bei Metallschrotten. Davon landeten Jahr für Jahr rund zehn Prozent mehr in Kindsbach.

Dort aber ist für die Wertstoffe noch nicht Endstation. Zur weiteren Verarbeitung oder endgültigen Entsorgung werde das Sammelgut zum Abfallwirtschaftszentrum der ZAK bei Mehlingen gebracht, teilt Leibfried mit. „Über 92 Prozent der eingesammelten Abfälle werden in eigenen oder verbundenen Anlagen der ZAK behandelt, recycelt, verwertet und beseitigt.“ Neue Produkte entstünden beispielsweise aus Metallen, Papier und sortenreinen Kunststoffen. Elektroaltgeräte würden in zertifizierten Zerlegebetrieben getrennt und die einzelnen Bestandteile dienten anschließend als Rohstoffquelle für die Industrie. Nur ein kleiner Teil der Abfälle, insbesondere belastete mineralische Abfälle, würden auf der eigenen Deponie beseitigt. Für die gesamte Entsorgung oder Wiederaufbereitung fielen pro Jahr noch einmal 310.000 Euro an, teilt die Kreisverwaltung mit.

Ganz besondere Funde

Manchmal freilich fände sich in den Wertstoffcontainern auch etwas, was dort nicht hingehöre – Katzen zum Beispiel. „Das kommt häufiger vor“, berichtet Leibfried und betont: „Jede dieser Katzen wird gerettet.“ Die Tiere seien naseweis, fielen in die Behälter und kämen nicht mehr heraus. Die ZAK unterhalte daher gute Verbindungen zu einem Tierschutzverein in Trippstadt, der sich speziell um Katzen kümmere. Ein nicht gechipptes Tier habe über deren Vermittlung sogar zufällig wieder zu seinen ursprünglichen Besitzern zurückgefunden.

Von einem ganz anderen, nicht materiellen Fund erzählt Westrich. Unter den vielen Menschen, die den Wertstoffhof täglich anfahren, sei eines Tages auch ein alter Bekannter von ihm gewesen. „Den hatte ich schon lange nicht mehr gesehen“, die Freundschaft war eingeschlafen. Mittlerweile hätten sie wieder Kontakt. „Das ist eine schöne Sache“, findet der Müllwerker.

Hinweis

Der Wertstoffhof Kindsbach im Hirtenpfad 59 hat montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Viele weitere Informationen rund um die Terminbuchung und das Thema Abfall gibt es auf den Internetseiten der Kreisverwaltung Kaiserslautern, www.kaiserslautern-kreis.de oder unter www.zak-kl.de.

