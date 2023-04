Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mediziner warnen schon lange, dass sich das Coronavirus in Seniorenheimen ausbreiten könnte. In Bruchmühlbach-Miesau ist das nun eingetreten. Mitte November gab es Fälle im Seniorenzentrum Edelberg, vor einigen Tagen meldete auch das Haus Waldkrone in Vogelbach Infizierte.

Rund die Hälfte der 45 Bewohner des Hauses Waldkrone seien derzeit infiziert, teilt der Geschäftsführer und Leiter des privaten Heims, Jan-Eric Barz, mit. Immerhin gehe es allen bislang