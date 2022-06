Die Jahresrechnung 2014 wurde in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats festgestellt. Entlastung gab es dabei weder für die damalige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Weilerbach, Anja Pfeiffer (CDU), noch für die beiden Beigeordneten der VG.

Die SPD-Fraktion habe gegen eine Entlastung gestimmt, weil Zweifel an einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung vorhanden seien, erläuterte SPD-Sprecher Markus Spieß auf Anfrage. Die in der Gemeindeordnung vorgegebenen Voraussetzungen für eine Verweigerung der Entlastung seien bei der Spitze der Verbandsgemeinde Weilerbach gegeben. Das Prüfungsjahr 2014 liegt im Zeitraum 2012 bis 2015, in dem Barzahlungen durch einen Verbandsgemeindebediensteten veruntreut worden seien. Aufgrund der Zweifel der SPD wurde einer Entlastung der Verbandsgemeindespitze nicht zugestimmt.

Nicht ersichtlich, ob alle Buchungen vollständig sind

Wie Frank Laborenz, stellvertretender Vorsitzender der FWG-Fraktion, sagte, schloss sich die FWG der SPD an und verweigerte der Verbandsbürgermeisterin und ihren Beigeordneten ebenfalls die Entlastung. Bei der Rechnungsprüfung sei nicht ersichtlich gewesen, ob alle Buchungen im Prüfungsjahr 2014 vollständig sind. Laborenz warf der Verbandsgemeindeführung mangelnde Kontrolle und Versäumnisse vor. Der komplette Rat stimmte letztendlich gegen die Entlastung, ein Ratsmitglied enthielt sich seiner Stimme.

Dem damaligen Ortsbürgermeister Schwedelbachs, Dieter Hirsch (SPD), und dem Beigeordneten Hennig Schaumlöffel (SPD) erteilte der Rat hingegen einstimmig die Entlastung.

Das Prüfungsjahr schloss für die Schwedelbacher mit einem Plus von 487.328 Euro im Ergebnishaushalt ab. Im Finanzhaushalt weisen die ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus von 80.026 Euro aus. Die Rücklagen betrugen am Jahresende knapp eine Million Euro und die Rücklage für den Bau und die Unterhaltung der Wirtschaftswege 50.519 Euro.