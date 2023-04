Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Meister Lampe und ein Mühlrad zeigen an, wo es langgeht: Pletschmühl- und Sandhasenweg heißen zwei neue Wanderwege rund um Schwedelbach, die in den vergangenen Monaten entstanden sind. Offiziell eingeweiht werden sollen sie am 24. April mit einer „Pfälzer Genusswanderung“.

„Viel, viel Arbeit“ sei in erster Linie in die beiden Wege investiert worden, aber auch rund 2500 Euro habe die Gemeinde hineingesteckt, betont Ortsbürgermeister Henning