Bei der Ortsbürgermeisterwahl am 26. September gehen in Schopp zwei Kandidaten ins Rennen. Das hat die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Montagabend auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Der Bürgermeistersessel in Schopp ist seit 1. Mai vakant: Ortsbürgermeister Benjamin Busch hatte damals aus privaten und familiären Gründen seinen Rücktritt erklärt. Der 34-jährige