Unter dem Titel „Wenn Noten zu Musik werden“ geben Christina Mayer (Orgel, Klavier, Gesang) und Michael Gras (Klarinette, Gesang) am Sonntag, 5. Juni, 17 Uhr, in der katholischen Kirche Bruchmühlbach und am Sonntag, 12. Juni, 17 Uhr, in der katholischen Kirche Schwedelbach zwei Benefizkonzerte. Die beiden Musiker moderieren selbst und werden unter anderem Eigenkompositionen und selbst erstellte Arrangements vortragen. Mayer und Gras musizieren seit Jahren miteinander und gestalten vorwiegend den musikalischen Teil von Gottesdiensten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Die bei den Konzerten entgegengenommenen Geldspenden fließen vollständig in das nigerianische Kindergartenprojekt von Ulrike Mayer und Sabine Paulus.