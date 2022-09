In der Verbandsgemeinde soll es künftig ebenfalls eine gemeinnützige Stiftung geben: VG Weilerbach hilft.

Den Grundstock von einer halben Million Euro Stiftungskapital legt dabei die Sparkasse Kaiserslautern. Hintergrund ist der Zusammenschluss von Kreis- und Stadtsparkasse. Vereinbart wurde dabei, dass das fusionierte Geldinstitut für jede der sechs Verbandsgemeinden im Kreis eine Stiftung mit 500.000 Euro Dotationskapital gründet.

In den Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach, Landstuhl und Otterbach-Otterberg sei die Stiftung schon beurkundet, führte Bürgermeister Ralf Schwarm (SPD) aus. In Enkenbach-Alsenborn und Bruchmühlbach-Miesau sei zumindest schon der Ratsbeschluss gefasst worden. Und am Montag hat auch Weilerbach das Angebot angenommen, wo bislang noch keine derartige Stiftung „zur Bündelung des bürgerschaftlichen Engagements für die unterschiedlichen Bereiche des freiwilligen Wirkungskreises“ existierte, wie Schwarm erläuterte. Wegen der zunehmend alternden Bevölkerung mit vielen Kinderlosen und eines stärkeren Engagement für das Gemeinwesen werde aber erwartet, dass etliche Bürger eine Möglichkeit suchten, ihre Vermögen für steuerbegünstigte Zwecke in der VG stiften zu können. Schwarm: „Daher besteht ein großes Interesse, die Stiftung VG Weilerbach hilft ins Leben zu rufen, um einen ewigen Wert zu schaffen, deren Erträge zum Wohle der Verbandsgemeinde dauerhaft eingesetzt werden können.“ Ein Stiftungsrat, der sich noch bilden muss, legt dann fest, welche Projekte und Organisationen gefördert werden sollen.

Grüne und FWG-Ratsmitglieder traten dafür ein nachzuhaken, wie das Geld überhaupt angelegt wird, ob ethische Grundsätze eingehalten werden. Transparenz und Vertrauen wären wichtig, hieß es.