Der VfB Reichenbach und der Unterhaltungsverein „Alte Mühle“ erhalten Zuschüsse von der Ortsgemeinde. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen – nach einer längeren Diskussion.

Nach den Zuwendungsrichtlinien Reichenbach-Steegens können bis zu 20 Prozent der nachgewiesenen Kosten als Zuwendungen gewährt werden. Laut Verwaltung seien dafür jedoch keine Mittel im Haushalt für 2024 eingeplant. Der Gemeinderat beschloss, jeweils nur zehn Prozent besagter Kosten zu übernehmen. Der VfB will einen Mähroboter kaufen. Die Kosten hierfür bezifferte der Verein auf 10.100 Euro. Der Unterhaltungsverein will eine Spülmaschine für 2081 Euro kaufen. Die Zuwendungen – 1000 Euro für den VfB und 200 für den Unterhaltungsverein – sollen in den Haushaltsplan 2025 eingestellt werden. Voraussetzung sei jedoch, dass der Haushalt der Gemeinde so genehmigt wird. Die Einwände von mehreren Ratsmitgliedern, dass der VfB mit dem vorhandenen Rasenmäher weiter arbeiten und auf die Anschaffung eines Roboters verzichten soll, teilten nicht alle. Man würde durch den Einsatz eines Mähroboters Personal einsparen, hieß es. Sascha Peters (WG Unser Ort) schlug vor, dass jedes Ratsmitglied zwischen 20 und 25 Euro spenden und somit die beiden Vereine unterstützen soll.