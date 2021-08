Auf dem Konto herrscht Ebbe, der Geldbeutel ist leer und die nächste Mahnung flattert ins Haus. Wann drehen Versorger den Hahn zu und wie reagieren sie auf nicht beglichene Rechnungen? Die RHEINPFALZ hat sich im Landkreis umgehört.

Als Energieversorger beliefern die Pfalzwerke nach eigenen Angaben im Kreisgebiet circa 37.000 Kunden. Im vergangenen Jahr wurden 778 Zahlungsausfälle gezählt und damit nur geringfügig mehr als im Jahr 2019 (764). Sollten Kunden nicht in der Lage sein, die Abschläge zu zahlen, empfehlen die Pfalzwerke Gewerbebetrieben eine Reduzierung bis maximal 50 Prozent für längstens drei Monate. Andere Möglichkeiten stellen das Vereinbaren von Ratenzahlungen für Jahres- und Schlussrechnungen oder eine Stundung dar. Bei den Pfalzwerken gelte ein vierstufiges Mahnverfahren. Ab der zweiten Mahnung mit Hinweis auf die Liefersperre werden Gebühren fällig. Wird nach der dritten Mahnung nicht pünktlich gezahlt, werde ein Sperrauftrag erstellt und ein Inkassodienstleister beauftragt. In der Regel werde der Anschluss wieder geöffnet, sobald der offene Betrag komplett beglichen sei.

Die Verbandsgemeindewerke Landstuhl (VG-Werke) sind Betriebsführer der Stadtwerke Landstuhl. Gemeinsam versorgen sie knapp 12.000 Kunden mit Wasser, davon sind über 87 Prozent Privatleute. 3510 Kunden werden mit Erdgas versorgt. Hier liegt der Anteil an Privatleuten bei 77,26 Prozent. Seit Ausbruch der Pandemie sei weder bei Privat- noch bei Geschäftskunden ein sichtlicher Anstieg der Mahnungen festgestellt worden, teilt Werkleiter Paul Armbrust mit. In beiden Sparten werden Stundungen angeboten, bevor weitere Schritte – Mahnungen, Vollstreckungsankündigungen, Sperren von Anschlüssen, Ausbau von Zählern – eingeleitet werden.

Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach und die Gemeindewerke Hütschenhausen liefern Strom, Gas, Wasser und bieten auch Telekommunikation an. Im Laufe des Geschäftsjahres gebe es durchschnittlich pro Monat circa 300 Mahnungen, bezieht sich Georg Leydecker, Geschäftsführer der Stadtwerke, auf beide Versorger. Mit Beginn der Pandemie sei deren Anzahl um rund 15 Prozent angestiegen. Anfang Juni habe es erneut eine Erhöhung um etwa zwölf Prozent gegeben. In den jeweiligen allgemeinen gesetzlichen Vorgaben und Vertrags- sowie Geschäftsbedingungen sind Fristen für Mahnung und Sperrung geregelt. Kunden werden per Schreiben darüber informiert, wie und wann diese Schritte erfolgen. Ein Reduzieren des Abschlags, Ratenzahlung, Stundung und in Ausnahmefällen das Herabsetzen des Abschlags auf null seien mögliche Lösungen, so Leydecker. Säumigen Kunden rät er zum Energiesparen. Die Stadtwerke bieten die Ausleihe von Strommessgeräten an, um „Stromfresser“ zu identifizieren und gegebenenfalls auszutauschen. Zudem bestehe die Möglichkeit, einen Pre-Payment-Zähler einzubauen. Damit werde nur das Guthaben verbraucht, das auf der Karte vorhanden ist. Sie kann mit Bargeld aufgeladen werden. In der Vergangenheit habe sich dies schon oft als Hilfsmittel erwiesen, so der Geschäftsführer.