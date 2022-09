Bürger, die sich ohne Anlass auf das Coronavirus testen lassen wollen, müssen seit dem 1. Juli dafür bei Teststellen drei Euro Selbstbeteiligung pro Test zahlen. Es gibt aber weiterhin Personen, die einen Anspruch auf kostenlose Bürgertests haben – unter anderem Besucher stationärer Pflegeeinrichtungen. Darauf weist das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Mainz hin. Für sie gibt es ebenso wie für Menschen mit Behinderungen und deren Betreuungskräfte sowie pflegende Angehörige ein Formular zur Selbstauskunft.

Während diese Personengruppen zusätzlich dazu lediglich noch einen Identitätsnachweis in Form eines Ausweises vorlegen müssen, gibt es auch Fälle, in denen darüber hinausgehende Nachweise nötig sind. Dies betrifft: