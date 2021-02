Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Konferenz mit den Gesundheitsministern der Länder Ende September nicht nur Antigen-Schnelltests für Einrichtungen, sondern auch für daheim angekündigt. Wann es solche Heimtests geben könnte, ließ er jedoch völlig offen. Das Infektionsschutzgesetz besagt, dass Apotheken Corona-Tests nicht an Privatpersonen, sondern nur an Ärzte und Krankenhäuser verkaufen dürfen. Bund und Länder haben sich vergangene Woche geeinigt: Künftig sollen auch Apotheken Corona-Schnelltests durchführen dürfen.