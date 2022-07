Die Kutschfahrten durch die Mehlinger Heide fallen zwar aus, verschiedene Führungen durch das Naturschutzgebiet finden aber statt. Anmeldungen nimmt das Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn montags bis donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr unter den Telefonnummern 06303 913-0, -168 oder -147 sowie per E-Mail an tourismus@enkenbach-alsenborn.de entgegen. Für alle Gästeführungen gilt: Teilnehmer sollten festes Schuhwerk und gegebenenfalls eine Kopfbedeckung tragen. Bei Dauerregen finden die Führungen nicht statt. Treffpunkt ist immer der Parkplatz der Firma Becker, An der Heide 10 in Mehlingen.

Sonntagswanderungen (Anmeldung bis donnerstags, 12 Uhr, erwünscht, spontanes Erscheinen möglich):

31. Juli, 12 Uhr, Dauer: 2,5 Stunden, fünf Euro, Führer: Klaus Schaubel.

7. , 14. und 28. August, 11 Uhr, Dauer: 2,5 Stunden, fünf Euro, Führerin: Andrea Leppla.

21. August und 4. September, 11 Uhr, Dauer: 2,5 Stunden, fünf Euro, Führer: Klaus Schaubel.

Sonnenuntergangswanderung (Anmeldung bis donnerstags, 12 Uhr):

Freitag, 19. August, 19 Uhr, Dauer: 2,5 Stunden, fünf Euro, Führer: Klaus Schaubel.

Themenwanderungen (Anmeldungen auch am Tag der Wanderung noch möglich bis 11 Uhr):

Kurztour, Mittwoch, 10. August, 14 Uhr, Dauer: zwei Stunden, fünf Euro, Führer: Bruno Dech.

Barfußwanderung, Mittwoch, 24. August, 14 Uhr, Dauer: drei Stunden, fünf Euro, Führer: Bruno Dech.