Das Europäische Solidaritätskorps (ESK), das 2016 aus dem Europäischen Freiwilligendienst hervorgegangen ist, richtet sich an Europäerinnen und Europäer zwischen 18 und 30 Jahren. Sie können sich für einen zwei- bis zwölfmonatigen Dienst in einem europäischen Land melden. Für die gemeinnützige Arbeit erhalten sie keinen Lohn, übernommen werden aber die Reisekosten sowie die Verpflegung und die Teilnehmer erhalten üblicherweise ein Taschengeld.

Jugendbüro entsendet und nimmt auf

Das Jugendbüro in Ramstein-Miesenbach ist seit 2018 als Entsendeorganisation für das ESK tätig. In dieser Zeit wurden drei junge Menschen nach Gran Canaria, Rota und Ungarn entsendet. Mit drei weiteren stehe er in Kontakt, die noch in diesem Jahr ihren Dienst antreten wollten, berichtet Markus Gödtel, der Leiter des Jugendbüros. Umgekehrt hat das Jugendbüro schon zwölf Freiwillige aus Spanien, Italien und der Schweiz jeweils für ein Jahr bei sich aufgenommen. Denn das Büro war bereits seit 2015 Aufnahmeeinrichtung für den Europäischen Freiwilligendienst. Auch momentan sind zwei junge Erwachsene, nämlich Mercedes Castro und Tomás del Villar, aus der spanischen Partnerstadt Ramstein-Miesenbachs Rota zu Gast.

Weitere Informationen zum Europäischen Solidaritätskorps gibt im Internet unter www.solidaritaetskorps.de.