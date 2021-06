Murmeltiere gehören zu der Gattung der Echten Erdhörnchen und sind wahre Kälteliebhaber. In Europa ist vor allem das Alpenmurmeltier (Marmota marmota) bekannt, das meist oberhalb der Baumgrenze, also in einer Höhe von über 1800 bis 2000 Metern lebt. Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius behagen dem tagaktiven Nagetier nicht, weshalb der Klimawandel es hart treffen könnte. In Polen besiedeln andere Arten Grassteppen, in Nordamerika ist das Waldmurmeltier die bekannteste Art.

Das Leben des Murmeltiers spielt sich zu 80 bis 90 Prozent unter der Erde in seinen ausgedehnten, in Gemeinschaftsarbeit angelegten Bauen ab. Dort verbringt es auch, aneinandergekuschelt an andere Tiere, in sogenannten Schlafkesseln die sechs bis sieben Monate des Winters. Stoffwechsel und Herzfrequenz sind dann drastisch heruntergefahren, die Körpertemperatur kann bis auf zwei Grad Celsius absinken. Selbst einige Organe schrumpfen in dieser Zeit. Nahrung nehmen die Tiere während ihres Winterschlafs keine auf. Sie leben ausschließlich von ihren angefressenen Fettreserven.

Sobald sie erwachen, beginnen sie deshalb Kräuter, Gräser, Samen und selten Früchte zu fressen sowie sich fortzupflanzen. Dabei setzt Marmota marmota nicht auf Quantität beim Nachwuchs. Die Weibchen bekommen nur zwei bis fünf Babys pro Jahr. Dafür lassen sie sich mitunter von mehreren Männchen ihres sozialen Verbandes begatten. Dieses Modell gewährleistet, dass sich viele männliche Tiere für den Nachwuchs verantwortlich fühlen und im Winter beim Wärmen des Nachwuchses, der noch weniger Fettpolster hat, helfen.

In den kalten Steppenlandschaften, in denen die Murmeltiere heimisch sind, werden sie vor allem von Adlern aus der Luft oder Landräubern wie Füchsen und Dachsen gejagt. Die Tiere, die im Wildpark auf dem Potzberg leben, müssen vor allem den Uhu fürchten. Lauert Gefahr, stoßen sie spitze Schreie aus.

Während andere Tierarten vom Menschen besiedelte Gebiete nach und nach für sich erobern, Kulturfolger sind, gilt Marmota als Kulturflüchter. Breitet sich der Mensch also immer weiter aus, bleibt für die Nagetiere immer weniger Raum übrig.