Michael Moritz, Jahrgang 1989, aufgewachsen in Steinwenden, Studium in Saarbrücken, Touristiker, hat sich einst zum Natur- und Landschaftsführer Pfälzerwald ausbilden lassen und begann seine Reiseabenteuer 2015. Damals fuhr er von Steinwenden mit dem Rad nach Istanbul. 2019 siegte der Ruf raus in die Welt endgültig in ihm, er kündigte sein altes Leben, zog zu Fuß in die Welt. Erst kam Kamerafrau Anna Baranowski, seine heutige Frau in sein Leben, dann Corona und in einem kleinen Dorf im Himalaya stand für beide die Welt eine Weile still. Zurück in Deutschland wohnten sie mit der im September 2021 geborenen Tochter Anouk Fjella in einem kleinen Häuschen auf dem Land in Thüringen. Ein Buch und ein Kinofilm über die Zeit in Nepal entstanden. Ende April ist die kleine Familie dem Reiseruf erneut gefolgt. Ausführliche Berichte, Bilder und Videos über die Reise in die Mongolei können auf den Social-Media-Kanälen @michael.b.moritz verfolgt werden. Seit dem 31. Mai ist die Neuauflage des Taschenbuchs „Namaste Himalaya“ beim Malik-/National-Geographic-Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Der gleichnamige Kinofilm kann auf allen gängigen Plattformen gestreamt werden.