Die Wiedereröffnung des Museums in der Zehntenscheune läuteten die Burgspieler der Heimatfreunde am Donnerstagabend mit einer Frühlingslesung ein. Passend dazu gaben Heribert Molitor (Klavier) und Wilfried Gödde (Violine) ein Konzert.

An diesem Abend erklang zum ersten Mal das Konzertklavier, das die Sickingenstadt Landstuhl eigens für Veranstaltungen in diesem Saal mit seiner überwältigenden Höhe und dem freigelegten Eichengebälk angeschafft hat.

Von Beginn an gestalteten Molitor und Gödde ihr Spiel mit bewundernswerter Klarheit, Transparenz und spielerischer Reinheit. So zeichnete sich das Duo schon im Auftakt mit der Romanze für Violine und Klavier des Landstuhler Komponisten Lothar Sander durch Eleganz und leichte Hand aus. Keine Spur von klassizistischer Glätte oder gar Routine. Stattdessen umschifften sie die musikalischen Klischees durch eine eher luftig federnde, extrem lockere und präzise Interpretation.

Klangjuwelen

Auch das Salut d’amour (Liebesgruß) op. 12 von Edvard Elgar erfuhr durch die meisterhafte Gestaltung des ehemaligen stellvertretenden Konzertmeisters der Radio Symphonie Saarbrücken-Kaiserslautern, Wilfried Gödde, eine kongeniale Darstellung. Die Meditation „Thais“ von Jules Massenet und die Träumerei von Robert Schumann luden zum Träumen ein. Mit pastosen melodischen Linien mehrte der exzellente Geiger Gödde den künstlerischen Ertrag dieser Klangjuwelen.

Sowohl Gödde als auch Molitor verfügen über ausgereiftes Ausdruckspotenzial, was sich auch bei Rubinsteins „Melodie“ und Zdenek Fibik zeigte. Mit gleißender Intensität und silbrigem Strich zauberte der Violinist feinfühlig und nuancenreich. Mit lyrisch-melodischer Klangpoesie zelebrierte der Pianist die Klanggemälde. Nichts wurde zur Schau gestellt, was den Blick ins Innere umso mehr schärfte. So wirkten diese musikalischen Juwelen wunderbar organisch.

Gedichte mit viel Gefühl

Juwelen hatten auch die Burgspieler im Angebot: poetische Perlen über den Frühling und über die Liebe. Denn kaum eine Jahreszeit hat Poeten zu diesen beiden Themen mehr inspiriert. Dichter und Dichterinnen aus dem 19. und 20 Jahrhundert besangen den Frühling in seinen schönsten Farben und Formen. Die ganze Welt wird lebendig in dieser wunderbaren Jahreszeit. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Dichter wie Rilke, Eichendorff, Theodor Storm, Heinrich Heine, Eduard Möricke, aber auch James Krüss romantische Frühlingsgedichte schrieben. Marie Wosnitza, Tanja und Gina Vollmer sowie Christina und Frank Zimmer rezitierten diese poetischen Kostbarkeiten mit viel Gefühl und deutlicher Artikulation. Mit Engelbert Humperdinks „Abendsegen“ aus „Hänsel und Gretel“ klang der gelungene Abend aus.

Das nächste Konzert der Veranstaltungsreihe „Kultur unterm Fachwerk“, die von nun an monatlich stattfinden soll, gibt es am Donnerstag, 2. Juni, mit Peter Gerschwitz (Cello) und Christian Strauß (Piano).