Der März war auch in der Westpfalz deutlich zu trocken, spürbar zu mild bei überdurchschnittlich vielen Sonnenscheinstunden

Mit einer Monatsmitteltemperatur von 6,9 Grad in Kaiserslautern sowie sieben Grad in Pirmasens und Ruppertsweiler ist der März im Vergleich zum langjährigen 30-jährigen Klimamittel (von 1991 bis 2020) auch in der Westpfalz mit einer Temperaturabweichung von etwa 2,5 Grad überdurchschnittlich mild verlaufen, sagt Wetterexperte Christian Müller von „Klima-Palatina“ in Maikammer. Die höchste Temperatur in der Westpfalz wurde dabei mit 19,1 Grad in Kaiserslautern am 8. März gemessen. Am kältesten war es hingegen mit frostigen -3,9 Grad am 27. März in Pirmasens.

Was die Monatsniederschlagsbilanz angeht, so ist der März in der Westpfalz unterdurchschnittlich nass ausgefallen. Die geringste Niederschlagsmenge fiel in der Westpfalz dabei in der Region zwischen Enkenbach und Morlautern, wo als Monatssumme lediglich 16 bis 24 Liter pro Quadratmeter(l/m2) registriert wurden. Am feuchtesten war es hingegen in Zweibrücken mit rund 43 l/m2 sowie in Schweix mit 40 l/m2. In Kaiserslautern wurden 35 l/m2 als Monatssumme addiert. Somit hat der erste Frühlingsmonat lediglich 45 Prozent der ansonsten üblichen Niederschlagsmenge in unserer Region gebracht.

Die Anzahl der Sonnenscheinstunden für den Monat März fiel hingegen überdurchschnittlich aus. Spitzenreiter in der Westpfalz war hierbei Sembach mit 198 Sonnenscheinstunden, knapp gefolgt von Dörrmoschel-Felsbergerhof mit 195 Sonnenscheinstunden. Kaiserslautern brachte es auf 187 Sonnenscheinstunden. Das bedeutet, dass die übliche Sonnenscheinbilanz teils um 170 Prozent überschritten wurde; ein außergewöhnlich hoher Wert.

Messnetz von vielen Wetterstationen liefert ständig aktuelle Daten

Um eine Klimabilanz anfertigen zu können, bedarf es möglichst vieler Wetterstationen, welche nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über ein entsprechend genormtes Messinstrumentarium verfügen. Das soll ständig aktuelle Wetterdaten liefern, damit die dort gewonnenen Messwerte auch wissenschaftlich korrekt und somit vergleichbar sind. Neben dem DWD betreibt auch „Klima-Palatina“ ein eigenes kleines Messnetz in der Pfalz. Die wichtigste Wetterstation ist hierbei die auf dem Kalmit-Turm in 690 Metern Höhe. Des Weiteren werden dort seit Längerem auch CO 2 -Messungen der Universität Heidelberg vom Institut für Umweltphysik für eine wissenschaftliche Langzeitstudie kontinuierlich erfasst und zeitnah ausgewertet.

Dazu kommen auch noch etliche agrarmeteorologische Messstationen des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in der Pfalz, das vom Land Rheinland-Pfalz aus verantwortlich betrieben wird. Eine weitere enorm wichtige Wetterstation ist die der US-Streitkräfte auf der US-Airbase in Ramstein. Dort werden nämlich aufgrund ihrer Lage in einer Senke insbesondere in sternenklaren Nächten teils pfalzweit die mit Abstand niedrigsten Temperaturen registriert, des Weiteren dienen die dortigen Wetterdaten auch für Prognosen für den lokalen Flugbetrieb.

Zweite Aprilhälfte startet mit recht warmer Witterung

Als Vergleich ein Blick auf den April: Im sehr unbeständigen und trüben April 1989 schien die Sonne im Pfälzerwald lediglich 71 Stunden, hingegen brachte es der April 2007 auf rekordverdächtige 341 Sonnenscheinstunden. Von besonders extremen Wetterkapriolen – wie zum Beispiel dem April-Schnee-Rekord im Pfälzerwald, welcher vom 28. April 1981 stammt, als damals 40 Zentimeter Schnee auf den Gipfellagen des Pfälzerwaldes lagen – blieben die Westpfälzer verschont.

Wirft man einen intensiveren Blick auf die aktuellen Wettermodelle, so dürfen wir uns voraussichtlich ab der Monatsmitte unter zunehmendem Hochdruckeinfluss auch bei uns in der Westpfalz auf freundliche und frühlingshaft warme Witterung mit Höchstwerten von 18 bis 20 Grad erfreuen. Für den Wochenstart hingegen wird am Montag und auch am Dienstag mit kompakten Wolken und Regenschauern gerechnet.

Und welche Witterung stellt sich denn zum Monatswechsel zum Mai bei uns in der Westpfalz ein? Die Antwort der „Klima-Palatina“-Wetterfrösche fällt nüchtern aus: „Wir wissen es noch nicht!“ Die Wettermodelle schwanken derzeit zwischen Tiefdruckeinfluss, welcher uns einen teils windigen und feucht-kühlen Witterungsabschnitt bescheren würde, sowie Hochdruckeinfluss mit warmer Luft. Also müssen wir somit noch etwas abwarten. „Der April macht eben, was er will“, sagt ja schließlich schon eine alte Bauernregel…

Klima im Wandel

März 2026: Mitteltemperatur: 6,9 Grad; 35 Liter/qm; 187 Sonnenscheinstunden;

März 2025: Mitteltemperatur: 7,0 Grad; 12 Liter/qm; 191 Sonnenscheinstunden;

März 2001: Mitteltemperatur: 7,4 Grad; 185 Liter/qm; 55 Sonnenscheinstunden;

