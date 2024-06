Am Wochenende wird auf dem John-F.-Kennedy-Platz in Ramstein das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest gefeiert. Bei Musik, Bullriding und einem großen Spezialitäten-Angebot sind die Besucher zum internationalen Austausch eingeladen.

Die dreitägige Open-Air-Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt. Eröffnet wird das Fest am Freitag, 7. Juni, um 18 Uhr von der US-Air-Force-Band Touch’ n Go, gefolgt von der Band Changes. Am Samstag werden dann die Bands Hijack Nick und Frantic ihre Stücke zum Besten geben. Der Deutsch-Amerikanische Familientag findet am Sonntag, 9. Juni, statt und wird musikalisch von der Band Country to go begleitet. Am Familientag wird für die Kinder eine Hüpfburg aufgestellt. An allen drei Festtagen können die Besucher Bullriding ausprobieren. Rund 20 Stände bieten deutsche und amerikanische Spezialitäten sowie Getränke an.

„Das Leben genießen“

Die Veranstaltung wird durch das Programm „Willkommen in Rheinland-Pfalz – Unsere Nachbarn aus Amerika“ gefördert und von Joachim Felka organisiert. Der Stadtbeigeordnete Ramstein-Miesenbachs freut sich auf das Fest „in der idyllischen kleinen Parklandschaft“. Das Wochenende zur Feier der deutsch-amerikanischen Freundschaft wurde ins Leben gerufen, „um die Amerikaner aktiv mit ins Boot zu nehmen und an diesem Wochenende das Leben zu genießen“, erläutert Felka. Jedes Mal besuchten viele Tausend Gäste die Open-Air-Konzerte. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem beim Mehrgenerationenhaus in der Landstuhler Straße. Der Eintritt ist kostenlos.