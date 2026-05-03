Gleich drei Tage lang hat Queidersbach den Start in den Wonnemonat Mai auf dem Dorfplatz gefeiert. Anlass war das 1050. Jubiläum der Gemeinde.

Eine Hexenrock-Party am Donnerstagabend machte den Anfang: Die Rockröhren der Liveband „Plug In“ heizten dabei den über 400 Besuchern ordentlich ein. Am Freitag hatten die Vereine zur traditionellen Maifeier rund um den Maibaum eingeladen. Ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie wurde angeboten, das von Kinderschminken über diverse Spiele und bis zum Toben auf der Hüpfburg reichte. Viel Spaß gab es auch bei der Bambini-Feuerwehr: Hier durften die kleinen Gäste sogar mit einem echten Feuerwehrschlauch spritzen. Livemusik gab es dazu von Bernd & Bern.

Der Samstag stand in Queidersbach ganz unter der irischen Flagge: Beim „Irischen Abend“ im Festzelt hatten die Musiker „Walter Lelle & Band“ ihren Auftritt und „Sweeney Irish Dance“ – ein Verein, der die irische Tanz-Folklore wahrt – spielten und tanzten sich in die Herzen der Besucher. Dazu gab es Bier und Whisky von der grünen Insel sowie irische Burger.