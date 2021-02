Der Dauerfrost der vergangenen Tage lässt die Weiher im Landkreis nach und nach zufrieren. Betreten darf man sie aber trotzdem nicht.

Der Miesenbacher Seewoog hat bereits eine, wenn auch nicht besonders dicke, Eisdecke, teilt Bürgermeister Ralf Hechler auf Anfrage mit. „Das ist verlockend, aber auch sehr gefährlich“, betont er, dass das Betreten der Eisfläche grundsätzlich untersagt sei. Der Seewoog sei an der tiefsten Stelle zwar nur 2,80 Meter tief. „Aber auch das reicht unter Umständen, um darin zu ertrinken.“ Zumal bei den gegenwärtigen Temperaturen, fügt Knut Böhlke, Ortsbürgermeister von Kindsbach, an. „In dem eisigen Wasser geht das ruckzuck.“ Der Bärenlochweiher sei zwar noch nicht zugefroren, weil es sich um ein fließendes Gewässer handelt. Aber sollte es in den nächsten Tagen dazu kommen, sei auch dort das Betreten der Eisfläche strengstens untersagt, appelliert Knut Böhlke an die Bevölkerung, die Verbotsschilder zu beachten.