Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Landstuhl hatten sich am Mittwoch ein 77-Jähriger sowie ein 54-Jähriger, beide gelernte Krankenpfleger, wegen Abrechnungsbetruges zum Nachteil von Kranken- beziehungsweise Pflegekassen zu verantworten.

Der Ältere soll als Geschäftsführer eines privaten Pflegedienstes in Ramstein- Miesenbach in den Jahren 2015 bis 2018 in insgesamt 38 Fällen zu Unrecht Pflegedienstleistungen abgerechnet