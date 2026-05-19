Auf der Landesstraße 382 zwischen Schallodenbach und Niederkirchen hat eine 20-jährige Frau am Montagnachmittag die Kontrolle über ihr Auto verloren – offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Wie die Polizei mitteilt, kam sie gegen 14.45 Uhr von der Straße ab. Ihr Toyota blieb auf der Fahrerseite im Grünstreifen liegen. Die Fahrerin klagte danach über Schmerzen am Kopf und an der Hand. Der Schaden am Auto liegt bei mindestens 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße kurz.