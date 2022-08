Als eine Solidaritätsinitiative verbunden mit einem Perspektivwechsel wurde die Aktion „Aus Lautrer Liebe ... zu Gast in der eigenen Stadt“ im Sommer 2020 ins Leben gerufen. Sie findet auch Mitte August wieder statt. Von den insgesamt 90 Plätzen waren Anfang dieser Woche noch 20 frei.

Als die Aktion aus der Taufe gehoben wurde, durften Hoteliers nach dem Corona-Lockdown erstmals wieder Gäste beherbergen. Mit ihnen und den Gastronomen wurde die Idee geboren, den Kaiserslauterern das einheimische Angebot näher zu bringen, indem sie die eigene Stadt aus der Sicht eines Touristen erleben können.

Zwei Jahre später läuft die Aktion nun schon zum dritten Mal. Gäste können von Samstag auf Sonntag, 13. auf 14. August, in einem der beteiligten Hotels der Drei- und Vier-Sterne-Kategorie für 120 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag von 30 Euro) übernachten. Ein Frühstück ist inklusive. Am Nachmittag stehen drei Besichtigungstouren zur Auswahl: klassischer Stadtrundgang, eine Führung zu den Brunnen oder eine Führung mit dem Titel „Jüdische Spuren in Kaiserslautern“. Der Rest des Nachmittags steht zur freien Verfügung, ehe den Gästen am Abend in einem der teilnehmenden Restaurants ein Drei-Gänge-Menü serviert wird, das im Preis enthalten ist.

Buchbar für aktuelle und ehemalige Lauterer

Am Sonntagmorgen erwartet die Teilnehmer ein exklusives Programm im Stadtmuseum mit Marina Tamássy und Wolfgang Marschall vom Kabarett-Ensemble Die Untiere, zu dem auch ein Begrüßungsgetränk gehört. Als Erinnerung an dieses Wochenende erhält jeder Gast eine kleine Überraschung sowie einen Gutschein über zehn Euro, der in der Bowlingbahn Planet Bowling eingelöst werden kann.

Buchbar ist das Angebot von Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern. Aber auch ehemalige Lautrer sowie Freunde und Verwandte sind willkommen.

Ziel dieser gemeinsamen Marketing-Aktion sei es gewesen, dass sich Bürger aus eigenem Erleben heraus mit der durch die Pandemie stark getroffenen heimischen Tourismusbranche identifizieren, erläutert Stadtsprecher Matthias Thomas. Der Gedanke dahinter: Das, was man selbst erlebt hat, kann man auch am besten weiterempfehlen.

Weniger Betriebe und weniger Gäste

Waren es zu Beginn zwei Wochenendtermine, an denen insgesamt 134 Personen teilgenommen haben, buchten im Folgejahr 80 Personen das eine Aktionswochenende im August. Die Zahl der teilnehmenden Hotels und Restaurants ist gesunken. In den Jahren 2020 und 2021 beteiligten sich zwölf Hotels und zehn Restaurants, in diesem Jahr sind es sieben Hotels und acht Restaurants.

Als Gründe für diesen Rückgang nennt der Pressesprecher, dass eines der Restaurants mittlerweile geschlossen und ein anderes sein Konzept und seine Öffnungszeiten geändert habe. Eines der Hotels habe laut der Pressestelle mitgeteilt, dass zu diesem Preis kein Zimmer zur Verfügung gestellt werden könne, andere Hotels seien am Aktionsdatum bereits belegt gewesen. Die Pressestelle verweist darauf, dass sich der Tourismus zwischenzeitlich wieder etwas erholt habe. „Die Übernachtungszahlen für Mai 2022 liegen mit 28.852 sogar höher als die vor der Pandemie vom Mai 2019 mit 25.924“, wird Thomas konkret.

Auslaufen soll die Aktion aber dennoch nicht. Laut Stadtsprecher wird diese Innenmarketing-Maßnahme seitens der Partnerbetriebe und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes als Mitinitiator begrüßt, insbesondere dass die Tourist Information die gesamte Abwicklung übernimmt. Eine Fortführung im kommenden Jahr sei geplant, eventuell auch ein Angebot im Advent.

Info

Buchungen sind bis Freitag, 5. August, bei der Tourist Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 3652317, und per Online-Formular vorbehaltlich der Verfügbarkeit möglich. Das Buchungsformular ist auf der Homepage der Stadt zu finden.