Sie wollen mehr Lohn für ihre Arbeit auf der Air Base und anderen Einrichtungen des US-Militärs. Jetzt wurde gestreikt. Eindrücke vom Westgate.

Conny, Martina und Antje stehen zusammen auf der „Highway“ genannten Privatstraße des Bundes, die zum Westgate der Ramsteiner Air Base führt, und diskutieren. Am Donnerstagmorgen ist dort nur für Fahrzeuge derjenigen ein Durchkommen, die sich am Warnstreik der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligen wollen. Alle anderen werden an der Rampe von Polizisten wieder auf die öffentliche Straße, die L363, geschickt. Die Frauen, die alle als „housekeeper“, also als Zimmermädchen in Hotels der US-Streitkräfte rund um die oder auf der Air Base arbeiten, finden die Forderung der Gewerkschaft nach 2 Euro mehr Stundenlohn für alle Entgeltgruppen gut. „Wir haben gerade mal den Mindestlohn“, sagt Conny, also 13,90 Euro in der Stunde. Etwas mehr Geld zu erhalten, fände sie berechtigt. Martina betont: „Ohne saubere Zimmer, kein Verkauf“, und meint damit, dass die Hotelbesitzer ihre Dienstleistungen nur gewinnbringend anbieten können, wenn das Personal gut arbeite. Dass sich die Arbeitsbedingungen insgesamt stark verändert hätten, „und nicht zum Guten“, findet Antje, die schon seit 40 Jahren für die Amerikaner arbeitet.

Noch liegen die Parteien weit auseinander

Bislang haben sich die Arbeitgeber in zwei Tarifrunden noch nicht auf die Forderungen von Verdi für die deutschen Zivilbeschäftigten der Stationierungskräfte in der Pfalz eingelassen. Rund 2,09 Prozent mehr Lohn lautete ihr Angebot Anfang März. Darauf will sich die Arbeitnehmerseite nicht einlassen. Gewerkschaftssekretärin Susanne Schäfer nennt die Gründe: Gerade die unteren Lohngruppen würden mehr von einem höheren Stundenlohn profitieren. Diese kämen bei den geforderten 2 Euro pro Stunde auf fünf oder sechs Prozent Lohnsteigerung. Insbesondere für die Feuerwehrleute, die 256 Stunden im Monat arbeiteten, wäre das „richtig viel Geld“. Außerdem beklagt sie die Ungleichheit zwischen Amerikanern und Nichtamerikanern. „Die Arbeitgeberseite sagt immer, die Amerikaner sind wichtiger.“ Seit Israel und die USA den Iran angegriffen haben, forderten sie zudem „Solidarität für die Soldaten im Krieg“.

Gleiches Geld für gleiche Arbeit

Dass seine amerikanischen Kollegen mehr verdienen als er, ärgert auch Thorsten Freiermuth. Er ist als administrativer Angestellter tätig und fordert gleiches Geld für gleiche Arbeit. Die im Raum stehenden zwei Prozent ergäben bei vielen gerade einmal 35 bis 60 Euro im Monat mehr. Das bringe nicht viel, wenn vom Sprit bis zu Versicherungen alles teurer werde.

Gemeinsam mit den rund 600 anderen Streikenden, die sich vor dem Westgate eingefunden haben, applaudiert er daher, als es von der Bühne heißt: „Wir kämpfen bis zum Schluss, egal was der amerikanische Präsident sagt.“ Am 24. März gehen die Tarifverhandlungen weiter.