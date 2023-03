Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer ein Ausflugsziel für den Besuch mit Freunden oder Familie sucht, seine Gesundheit und Bewegungskompetenz fördern und Interesse an der Natur vertiefen möchte, der ist am Ortsrand von Enkenbach auf dem Barfußpfad an der richtigen Adresse. Der wird gerade neu hergerichtet – eine internationale Angelegenheit.

Zehn junge Ehrenamtler aus Mexiko, Spanien, Georgien und der Türkei sind aktuell im Rahmen eines internationalen Workcamps zu einem vierzehntägigen Aufenthalt vor Ort. Organisiert wurde