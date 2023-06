Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Noch ist gegenüber des Neubaus der Kindertagesstätte in Miesenbach nichts vom Woogbach, der auch Seewooggraben genannt wird, zu sehen. Er verläuft in Rohren unter der Erde. Schon bald aber wird sich der Wasserlauf wieder durch die Wiese schlängeln. Denn zumindest ein kleines Teilstück wird freigelegt und soll mit verschiedenen Strukturen und flacher Böschung neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten. Der Spatenstich am Dienstag war der Startschuss für das Projekt.

„Auslöser ist der Kita-Neubau“, berichtet Ralf Hechler, Ramstein-Miesenbachs Stadtbürgermeister. Der Bau liegt näher als zehn Meter an der Gewässertrasse,