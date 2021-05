Weil ihm zwei Einbrüche zur Last gelegt wurden, musste sich ein 48-jähriger Mann am Mittwoch vor dem Schöffengericht in Landstuhl verantworten. Dieses verurteilte den mehrfach vorbestraften Bauarbeiter zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten, deren Vollstreckung es zur Bewährung aussetzte. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung des Wertersatzes des Diebesguts in Höhe von 11.070 Euro an.

Der Staatsanwalt hatte dem Angeklagten, der nicht zur Hauptverhandlung erschienen war und deshalb polizeilich vorgeführt werden musste, zwei in Landstuhl begangene Wohnungseinbruchsdiebstähle zur Last gelegt. Zwischen dem 14. und dem 16. Dezember 2018 soll er dort durch das Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus eingedrungen sein, nachdem er ein Loch in den Rahmen gebohrt und durch dieses mittels einer Schlinge oder eines Hakens das Fenster aufgehebelt hatte. Aus dem Haus habe er Bargeld in Höhe von 5000 Euro sowie eine wertvolle Uhr entwendet. Überdies sei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden.

Loch gebohrt und Tür aufgehebelt

Am Silvesterabend desselben Jahres sei er durch die Terrassentür in ein zweites Einfamilienhaus in Landstuhl eingebrochen. Auch diesmal habe er ein Loch in den Türrahmen gebohrt und die Tür durch dieses aufgehebelt. Nachdem er von der Eigentümerin des Hauses noch am Tatort angetroffen wurde, sei er mit einem erbeuteten Bargeldbetrag von 1600 Euro geflüchtet. Auch bei diesem Einbruch sei ein hoher Sachschaden entstanden.

Der anwaltlich beratene Angeklagte ließ sich zunächst nicht zur Sache ein und wartete das Ergebnis der Beweisaufnahme ab. Ein geschädigter Eigentümer bekundete, er sei zwischen dem 14. und dem 16. Dezember 2018 in einem Skiurlaub in Österreich gewesen. Als er am Sonntag zurückgekommen sei, habe er den Einbruch bemerkt. Das ganze Haus sei verwüstet gewesen. Sämtliche Schränke und Kommoden seien geöffnet und durchwühlt worden. Es habe chaotisch ausgesehen. Der Täter habe das Bargeld, die wertvolle Uhr und einen silbernen Ring mitgenommen. Dem Eigentümer seien ein Päckchen Papiertaschentücher und Bonbonpapier auf dem Fußboden aufgefallen, die nicht von ihm stammten – also von dem Einbrecher zurückgelassen sein musste.

Bonbonpapier überführt den Angeklagten

Die Frage des Staatsanwalts, ob er sich vorstellen könnte, weshalb der Täter von seiner Urlaubsabwesenheit wusste, verneinte der Geschädigte. Auf einen Vorhalt bestätigte der Zeuge aber, dass er ein Gruppenfoto von seinem Urlaub ins Netz gestellt habe. Eine Polizeikommissarin berichtete, dass die Spurensicherung Fingerabdrücke und DNA-Abriebe habe nehmen können. Der DNA-Abrieb an dem Bonbonpapier habe dann zu einem Treffer geführt. Er stamme nach einem Gutachten des Landeskriminalamts vom Angeklagten. Das verlesene Gutachten bestätigte dies.

Erst jetzt entschloss sich der Angeklagte, die betreffende Tat über seinen Verteidiger einzuräumen. Hinsichtlich der zweiten Tat regte er eine Verfahrenseinstellung als unwesentliche Nebenstraftat an, der das Gericht auf Antrag des Staatsanwalts nachkam. Insoweit war eine Verurteilung angesichts der Beweislage ohnehin ungewiss, obwohl der gleiche Modus Operandi und der enge örtliche und zeitliche Zusammenhang zwischen beiden Taten gegen den Angeklagten sprachen. Bei der Strafzumessung – der Staatsanwalt hatte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, der Verteidiger eine von einem Jahr und vier Monaten gefordert – bewertete das Gericht zugunsten des Angeklagten, dass die Tat schon mehr als zwei Jahre zurückliegt und seine letzte Vorstrafe aus dem Jahr 2011 stamme.

100 gemeinnützige Arbeitsstunden

Nachteilig für ihn fielen außer seinen einschlägigen Vorverurteilungen der beträchtliche Wert der Beute und der hohe Sachschaden ins Gewicht. Wegen des regelmäßig großen psychischen Schadens aufseiten der Opfer habe der Gesetzgeber den Wohnungseinbruchsdiebstahl mittlerweile als Verbrechen eingestuft, was eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr nach sich ziehe, bekräftigte der Vorsitzende.

Staatsanwalt und Angeklagter nahmen das Urteil sofort an und verzichteten auf Rechtsmittel. Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte 100 gemeinnützige Arbeitsstunden verrichten. Außerdem wurde er der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt.