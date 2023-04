Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dort, wo viele Menschen zusammenleben, ist in Zeiten von Corona besonders große Vorsicht geboten. Deshalb wurde der hohe Hygienestandard, der in den Wohnheimen der Reha Westpfalz zum Alltag gehört, noch weiter verschärft.

„Wir sind froh, dass bisher noch niemand infiziert ist und tun alles, was in unserer Macht steht, dass es dabei bleibt“, sagt Martin Phieler, Leiter der Reha Westpfalz in Landstuhl. „Denn