Vor etwas mehr als einer Woche ist in Weilerbach ein Haus abgebrannt, in dem ein Seniorenpaar wohnte. Zumindest eine vorsätzliche Brandstiftung könne derzeit als Ursache ausgeschlossen werden, heißt es auf RHEINPFALZ-Anfrage von der Kaiserslauterer Staatsanwaltschaft.

„Alles Weitere muss durch Ermittlungen, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, geklärt werden“, stellt Oberstaatsanwalt Achim Nunenmann fest. Laut Polizei hatte die 78-jährige Bewohnerin am Tag des Brandes in den Mittagsstunden festgestellt, dass im Garten die Pergola Feuer gefangen hatte. Wegen des starken Windes breiteten sich die Flammen schnell aus und schlugen auf das Wohnhaus über. Die Frau und ihr 84-jähriger Partner konnten unverletzt ins Freie gelangen. Ein Gutachter sei nach dem Brand nicht hinzugezogen worden, informiert die Staatsanwaltschaft: Das sei nicht notwendig, habe die Einschätzung des für Branddelikte zuständigen Fachkommissariats der Polizei gelautet.