In einem Tal zwischen Katzweiler und Rodenbach liegt der Kühbörncheshof, eine über 300 Jahre alte Mennonitensiedlung. Was der Name des Hofes mit einem Brunnen und Kühen zu tun hat – oder auch nicht.

Die Bezeichnung des Hofes verleitet schnell zu der Vorstellung, da hätten einst Kühe an einer Quelle, an einem Born, geweidet. Das mag durchaus so gewesen sein. Es sei aber falsch, davon