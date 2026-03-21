Erst Investitionsstau, dann wirklicher Stau auf immer maroderen Straßen: Die Verkehrswege sind schwer in die Jahre gekommen – mit Folgen.

„Was bedeuten die hintereinander aufgestellten Schilder 80, 60, 40 an einer Straße? In 80 Metern kommt ein 60 Zentimeter tiefes Schlagloch, das seit 40 Jahren nicht mehr repariert wurde.“ Dieser alte Witz stammt aus der Nachwendezeit, als aus BRD und DDR gerade wieder ein Deutschland geworden war, und er bezog sich auf die teils desolaten Verkehrswege im Osten. Heute, über dreieinhalb Jahrzehnte später, trifft die in ihm steckende – zugegebenermaßen etwas überspitzte – Beschreibung auch weit im Westen, nämlich im Landkreis Kaiserslautern, vielerorts auf die Straßen zu. Auf manchen Strecken reiht sich hier Loch an Loch, Straßenränder bröckeln weg, frostige Winternächte haben aufgebrochene Teerdecken hinterlassen und dort, wo die Glasfaserverleger nur knapp unter der Oberfläche ihre Leitungen durchgeschossen haben, wölbt sich der Asphalt schon bedenklich.

Dabei gehört es zur staatlichen Daseinsvorsorge, für eine ausreichend bemessene, funktionierende und intakte Infrastruktur zu sorgen, und dazu gehören eindeutig auch die Straßen. Das aber ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht ausreichend geschehen. Die Politik spricht abstrakt von Investitionsstau, die Bürger zockeln im ganz realen Stop-and-Go durch die Republik.

Fahrzeuge und Wirtschaft leiden

Schon in einem reinen Wohngebiet ist es nicht nur ärgerlich, wenn der Weg zum eigenen Haus zur Holperpiste wird. Stoßdämpfer und Reifen können Schaden nehmen, was bei den Durchfahrenden und Anwohnern wiederum finanziell ins Kontor schlagen kann. Ganz abgesehen von dem Erscheinungsbild einer löchrigen Straße, das nicht gerade attraktiv ist. Auch an anderer Stelle sind schlechte Verkehrswege durchaus wirtschaftsschädigend. Wenn zum Beispiel Zulieferer Produktionsstätten nicht mehr anfahren können, weil die Zuwegung zu kaputt oder nicht mehr für die immer schwerer und größer werdenden Fahrzeuge ausgelegt ist, oder wenn Spediteure große Umwege in Kauf nehmen müssen, weil eine wichtige Verbindungsachse, zum Beispiel aufgrund einer maroden Brücke, über Monate oder gar Jahre gesperrt ist.

Ganz so dramatisch ist es in Landstuhl nicht. Die derzeit für den Schwerlastverkehr gesperrte Brücke in der Nähe des Bahnhofs, die über die Gleise Richtung Ramstein führt, ist zwar eine Hauptverkehrsader, die bisher auch von vielen Lastwagen genutzt wurde. Aber über die Bruchwiesenstraße lässt sie sich noch relativ leicht und ohne großen zusätzlichen Zeitaufwand umgehen. Was das allerdings für Folgen für den Zustand der Umgehungsstrecke haben wird – auch dort muss ja eine Bahnbrücke, noch dazu eine sehr steile, überquert werden – ist noch nicht absehbar. Wahrscheinlich wird die zusätzliche Belastung durch die schweren Brummis nicht spurlos an der städtischen Straße vorübergehen, sodass sich der nächste Sanierungsbedarf dann schon abzeichnet.

Millionen reichen nicht

Alle Löcher zu stopfen, alle Brücken instandzusetzen, das wird Geld kosten, viel Geld. Millionen reichen da, gesehen auf ganz Deutschland, nicht, Milliarden sind schon eher die angemessene Größenordnung. Solche Summen in den notorisch klammen Kassen vieler Kommunen und Bundesländern zu finden, wird schon nicht leicht. Aber es kommt noch etwas hinzu: Material wird oft nicht rechtzeitig geliefert, sodass sich Bauarbeiten hinziehen und nicht zuletzt fehlen auch Firmen, die die Aufträge übernehmen können, Stichwort Fachkräftemangel. Eine schnelle Lösung der Misere ist also nicht in Sicht. Beim Rumpeln über die Straßen des Landkreises bleibt also nur, vorausschauend zu fahren, um nicht von einem Loch überrascht zu werden, und das Ganze, wann immer es möglich ist, mit Humor zu nehmen.

Dazu noch ein Witz gefällig? „Kein Alkohol am Steuer! Ein kleines Schlagloch und man verschüttet alles.“