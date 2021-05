In dieser Woche war es also so weit: Die Kreisbewohner mussten nun tatsächlich erfahren, dass all die Diskussionen in den vergangenen Wochen rund um Inzidenzwerte und die Einbeziehung der Amerikaner darin eben keine bloßen politischen Geplänkel und schon gar keine Zahlenspielereien waren. Denn für den Kreis gab es erst einmal keine Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen.

Und das obwohl er theoretisch die Anforderungen erfüllte, um nicht mehr von der Bundesnotbremse betroffen zu sein: einen Inzidenzwert von unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen. Doch praktisch sah alles ganz anders aus: Denn konstant unter diesen Wert fiel der Landkreis eben nur, wenn die hier lebenden Amerikaner auch als Einwohner berücksichtigt werden. Genau das macht das Robert-Koch-Institut bis jetzt nicht, dessen Zahlen für die Bundesnotbremse maßgeblich sind. Das würde nicht weiter ins Gewicht fallen, wenn es nur um relativ wenige Angehörige der Streitkräfte ginge. Dreht es sich aber dauerhaft um etwa ein Drittel der tatsächlichen Bevölkerung eines Kreises, ist das eine andere Nummer. Dann spielt es sehr wohl eine große Rolle, wenn die Angehörigen der Streitkräfte nur bei den Infizierten, nicht aber bei den Einwohnerzahlen berücksichtigt werden. Ein völlig verzerrtes Ergebnis ist nämlich die Folge.

Solche falsche Rechnungen dürften jedoch keinesfalls aufgemacht werden, wenn es um die Einschränkung grundsätzlicher Freiheiten geht. Nicht zuletzt wirkt sich all das auch auf wirtschaftliche Existenzen aus. Kein Wunder, dass Ärger und Unverständnis im Landkreis groß sind. In Berlin müsste sich nun endlich einmal etwas bewegen. Und zwar besser heute als morgen. Vielleicht kommt ja Hilfe aus Karlsruhe, wenn das Bundesverfassungsgericht eins und eins zusammenzählt.

Bürgerfreundliche Kommunikation gefragt

In Enkenbach-Alsenborn hadern die Anwohner des Fritz-Ullmayer-Rings auch mit Zahlen. Genauer: mit Grundpreis für die Fernwärme, die sie aus dem gemeindeeigenen Heizkraftwerk beziehen. Der hat sich mehr als saftig erhöht: von bisher 164 Euro auf künftig 761 Euro pro Jahr. Klar, dass die Anlieger deswegen sauer sind, auch wenn Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel betont, dass doch die Gesamtrechnung betrachtet werden müsse und sich der Arbeitspreis im Gegenzug verringert habe.

Einfach den Anbieter zu wechseln, ist den Bürgern nicht möglich. Umso notwendiger wäre es gewesen, sie vorab besser zu informieren. Einfach nur eine neue Abschlagsrechnung zu schicken, darauf zu bauen, dass sich das von selbst erklärt, und erst auf Nachfrage Auskunft zu geben, reicht da nicht aus. Selbst wenn fehlendes Personal dafür der Grund sein sollte: Bei einer solchen Preiserhöhung ist doch eigentlich klar, dass so mancher Anwohner nachhaken will, weil er an einen Fehler glaubt. Und dann muss man sich eben doch die Zeit dafür nehmen und die Gründe näher erläutern. Eine bürgerfreundlichere Kommunikation wäre in solchen Fällen unbedingt angesagt.