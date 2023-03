Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn man sich vorstellt, was sich da an einem Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Weilerbach abgespielt hat, packt einen das Entsetzen. Jugendliche sollen einen 45-Jährigen verprügelt