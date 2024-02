Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie doch die Zeit vergeht! Gerade erst war noch Weihnachten. Und jetzt gehen wir doch tatsächlich schon auf Ostern zu. Was leider, leider nicht so schnell vergeht wie die Zeit, sind all die vermaledeiten Pfunde, die man sich über die Feiertage – und eigentlich auch schon lange davor – kontinuierlich angefuttert hat.

Wie schön waren die Grillfeste, wie lecker der Zwiebelkuchen! Und von all den deftigen Wintergerichten mit Knödeln oder Spätzle und ganz viel Soße wollen wir erst gar nicht reden