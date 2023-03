Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nun bleiben die Grundschulen am Montag also doch zu. Auf den letzten Drücker hat das Land am Donnerstag seine Marschrichtung geändert und sich vom Wechselunterricht ab 1. Februar verabschiedet. Eine richtige Entscheidung! Aber man fragt sich, warum nicht gleich so? Warum mussten die Beschlüsse, die die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in Sachen Schule gefasst hatten, hierzulande gleich wieder revidiert werden?

Ja, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen und Präsenzunterricht sind eminent wichtig, gerade für die Kleinsten! Eltern sind kein Ersatz für die Lehrerin, kein Ersatz für die Schulkameraden