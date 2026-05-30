Was kann an politischer Arbeit von Ehrenamtlichen, was muss von Hauptamtlichen erledigt werden? Diese Frage stellt sich immer häufiger, zuletzt auch in Ramstein-Miesenbach.

Hauptamt oder Ehrenamt, das war die Frage, um die sich bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Ramstein-Miesenbach in dieser Woche eine kontroverse Diskussion entspann. Angestoßen hatte sie die FWG-Fraktion, konkret ging es um die Stelle des Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde. Die hatte Marcus Klein zunächst drei Jahren lang hauptamtlich, seit 2019 aber, also seit er in den rheinland-pfälzischen Landtag nachgerückt war, ehrenamtlich ausgeübt. Nun, da der CDU-Mann nach der Landtagswahl im Mai zum Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien und zum Chef der Staatskanzlei ernannt wurde, muss der Posten neu besetzt werden. Und zwar, wenn es nach der Verwaltung geht, durch einen Hauptamtlichen, so wie es auch die Hauptsatzung der VG vorsieht.

Ob es möglich wäre, ein solches Amt ehrenamtlich, also nebenbei, zufriedenstellend auszufüllen, obwohl zum Geschäftsbereich des Ersten Ramsteiner Beigeordneten zuletzt gleich drei Abteilungen zählten, diese Frage stellte sich von Anfang an. Zuständig war Klein für Soziales, für Ordnung sowie für Finanzen. Zu seinen Aufgaben gehörte es nicht nur, die Geldflüsse der VG im Auge zu behalten, sondern auch die Belange des Melde- und Standesamtes, der Schulen und der Feuerwehr. Nicht gerade wenig bei einer Verwaltungseinheit von der Größe und Struktur wie Ramstein-Miesenbach. Knapp 17.250 Einwohner leben derzeit in den fünf zugehörigen Ortsgemeinden, hinzu kommen rund 8000 anerkannte Stationierungskräfte, die hauptsächlich auf der Airbase arbeiten. In der Hauptsatzung hatte die VG Ramstein-Miesenbach daher schon vor Jahren festgelegt, dass der Erste Beigeordnete hauptamtlich tätig sein sollte. Als Klein dann als Nachrücker doch noch in den Landtag einzog, wurde die Satzung dahingehend ergänzt, dass er auch ehrenamtlich tätig sein könne.

„Nicht zumutbar“

Er betont aber heute: „Dass ich das im Ehrenamt machen konnte, das war die Ausnahme.“ Er führt das zum einen darauf zurück, dass er schon drei Jahre im Amt und gut vernetzt war, außerdem habe er aufgrund der damals herrschenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie viel mehr Zeit in Ramstein-Miesenbach verbracht, als es im normalen Politikbetrieb möglich gewesen wäre. Danach hätten sich die beiden weiteren, ehrenamtlichen Beigeordneten über das übliche Maß hinaus eingebracht. In der Ratssitzung betonte er: „Ich halte es nicht für zumutbar, es im Ehrenamt zu machen“ – schon gar nicht, wenn der- oder diejenige noch einer anderen Vollzeitbeschäftigung nachgeht.

Mit dieser Einschätzung steht Klein nicht alleine da. Vor allem die Ortsbürgermeister größerer Gemeinden stöhnen seit einiger Zeit über die immer komplexeren Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Alleine die Verwaltung der Kindertagesstätten sei enorm zeitaufwendig, heißt es immer wieder aus allen Ecken des Landkreises. Hinzu kommt, dass ein kommunalpolitisch Verantwortlicher kaum einen Feierabend hat. Nach seinem Broterwerb muss er sich um sein Amt kümmern, Abend- und Wochenendtermine wahrnehmen. Selbst wenn er privat im Ort unterwegs ist, wird er häufig von Bürgern als Amtsträger angesprochen, wird sozusagen rund um die Uhr mit den Nöten und Wünschen der Menschen konfrontiert und soll Lösungen finden. Das alleine kann in größeren Gemeinden schon zu einem Vollzeitjob werden.

Kein Job für nebenbei

Sicher, ein Erster Beigeordneter einer Verbandsgemeinde steht nicht ganz so stark im Fokus, dennoch hat auch er, nimmt er seine Funktion ernst, genug zu tun. Außerdem muss er den – wohlgemerkt hauptamtlichen – Bürgermeister in dessen Urlaub oder bei Krankheit vertreten. Die Gefahr, die Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister Ralf Hechler benannt hat, dass Personen in einer solchen Position aufgerieben werden, wenn sie sich um all die ihnen anvertrauten Angelegenheiten ehrenamtlich, quasi zwischen Tür und Angel kümmern sollen, ist groß.

Auf der anderen Seite geht es natürlich immer ums Geld. Ein hauptamtlicher Beigeordneter kostet deutlich mehr als ein ehrenamtlicher, in der VG Ramstein-Miesenbach geht man von 96.000 Euro aus. Das ist ein ordentlicher Batzen. Dennoch ist fraglich, ob es ein Sparen an der richtigen Stelle wäre. Wenn die Arbeit nämlich nicht zuverlässig und ordentlich erledigt werden kann, weil dem- oder derjenigen Beigeordneten im Ehrenamt schlicht die Zeit und die Kraft dafür fehlt, ist dem Gemeinwohl noch weniger gedient. Es ist daher gut, dass sich die Ramstein-Miesenbacher Ratsmehrheit letztlich für die Hauptamtlichkeit ausgesprochen hat. Auch Ortsbürgermeistern von Gemeinden ab einer bestimmten Größe würde es gut tun, wenn sie sich während ihrer Amtszeit nur um diesen Job kümmern müssten.